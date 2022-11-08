News More News
{{ timeAgo('2022-11-08 12:03:34 -0600') }} football Edit

WATCH: Everything Michael Kelly said about the football coaching change

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Nov. 8, 2022) -- South Florida Vice President of Athletics, Michael Kelly, met with the media Tuesday to discuss the leadership change in the USF football program, the search for the Bulls next head coach and more.

Watch Kelly's full press conference in the media player below.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}