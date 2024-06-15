Advertisement
News More News
ago football Edit

USF lands OL Khalil Collins during his OV

Collins during a visit to USF prior to his OV
Collins during a visit to USF prior to his OV (Khalil Collins/X)
Kelly Quinlan • BullsInsider
Publisher

Colquitt County (Ga.) offensive guard Khalil Collins was so thrilled with his official visit to USF, that he committed very late on Saturday night into Sunday morning to the Bulls.

Collins spoke with Bulls Insider last month about his interest in the Bulls and excitement over getting an offer from USF.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement