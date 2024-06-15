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USF lands OL Khalil Collins during his OV
Kelly Quinlan
•
BullsInsider
Publisher
Colquitt County (Ga.) offensive guard Khalil Collins was so thrilled with his official visit to USF, that he committed very late on Saturday night into Sunday morning to the Bulls.
Collins spoke with Bulls Insider last month about his interest in the Bulls and excitement over getting an offer from USF.
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