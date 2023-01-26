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{{ timeAgo('2023-01-26 16:45:17 -0600') }} football Edit

USF adds former Liberty TE Teigan Martin

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida announced the surprise addition of former Liberty tight end Teigan Martin on Thursday. Martin entered the transfer portal two weeks ago after one season in Lynchburg. He did not appear in any games for the Flames in 2022 after signing out of high school with the program.

USF needs some tight end bodies after losing three players at that position Chris Carter, Chris Mottillo, and Jackson Long to the portal this cycle

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