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South Florida PFF Grade book from win over Temple

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Nov. 6, 2023)South Florida (5-5; 3-3 American) defeated Temple Saturday and moved within one victory of bowl eligibility.

We look at the top performers according to the Pro Football Focus (PFF) grades and snap counts from the game.

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MORE:USF lands a pair of underclassmen commits

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South Florida, USF, Bulls
South Florida wide receiver Sean Atkins (38) runs away from two Navy Midshipmen after making a catch at Navy-Marine Corps Memorial Stadium. (Courtesy of South Florida Athletics)
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