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South Florida Hoop Scoop: Who is the hire?

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

It sounds increasingly likely that William Small will follow Amir Abdur-Rahim to South Florida. This is something that we reported could happen, more than a week ago and updated yesterday afternoon, to BullsInsider.com subscribers on our premium message board.


South Florida, USF, Bulls
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It’s unclear if the deal is done, as Small could be considering other options. Small joined the KSU staff in the summer of 2021 after spending six seasons as an assistant coach at Iowa State.

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