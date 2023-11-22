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From The Locker Room: South Florida 59 Maine 70

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida head coach Amir Abdur-Rahim talks loss to Maine.

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