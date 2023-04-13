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WATCH: South Florida Pass Defense Coordinator James Rowe presser

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops
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South Florida Pass Defense Coordinator/Safeties Coach James Rowe met with the media the day before the Bulls’ spring game. Coach Rowe talked about returning to USF, making the change from the pro game to college, the leadership shown by Jaelen Stokes and Logan Berryhill plus more.


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