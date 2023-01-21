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From The Locker Room: South Florida 85 UCF 72

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Jan. 21, 2023) -- South Florida head coach Brian Gregory met with the media following the Bulls (9-11; 2-5 AAC) 85-72 victory over UCF Saturday afternoon at Yuengling Center.

Watch Gregory's full presser in the media player below.

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