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From the locker room: South Florida 71 Temple 67

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Feb. 25, 2023) -- South Florida head coach Brian Gregory met with the media following USF's 71-67 win over SMU.

Watch the full press conference in the media player below.

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