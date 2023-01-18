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From The Locker Room: South Florida 69 Cincinnati 85

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Jan. 18, 2023) -- South Florida head coach Brian Gregory met with the media following the Bulls 69-85 loss to Temple Wednesday night at Yuengling Center.

Watch the full post game presser in the media players below.

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