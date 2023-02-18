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From The Locker Room: South Florida 66 Tulane 84

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Feb. 18, 2023) -- South Florida head coach Brian Gregory met with the media following the Bulls (11-16; 4-10 AAC) 84-66 loss to Tulane before an announced 7,014 at Yuengling Center Saturday night.

Watch the full pressers in the media players below.

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