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From The Locker Room: South Florida 64 Temple 68

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Jan. 4, 2023) -- South Florida head coach Brian Gregory and select players met with the media following the Bulls 68-64 loss to Temple Wednesday night at Yuengling Center.

Watch the full post game pressers in the media players below.

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