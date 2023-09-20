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Coordinators' Update: Todd Orlando & Joel Gordon preview Rice

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Sept. 20, 2023)South Florida Coordinators Todd Orlando (Defense) and Joel Gordon (Offense) met with the media via Zoom Wednesday and previewed the Bulls Saturday opponent, Rice.

Game time is slated for 4:00 p.m. at Raymond James Stadium on ESPNU.

You may watch Coach Orlando and Coach Gordon in the media player below.

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