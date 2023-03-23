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WATCH: Everything South Florida DC Todd Orlando said in his presser

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops
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TAMPA, Fla., (Mar. 23, 2023) South Florida Defensive Coordinator Todd Orlando plus Defensive Ends Jason Vaughn and Lloyd Summerall met with the media today.

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