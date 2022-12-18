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South Florida flips ODU commit OL Milovac

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida coaches continued the rebuild of the offensive line with the commitment of Clearwater Academy International lineman Nikola Milovac. Milovac had been committed to Old Dominion before taking his official visit this weekend to Tampa.

Stay tuned to Bulls Insider for more on this commitment.

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