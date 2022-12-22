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From The Locker Room: South Florida 92 NJIT 73

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Dec. 22, 2022) -- South Florida head coach Brian Gregory met with the media following his team's 92-73 blowout win over NJIT Thursday night at Yuengling Center.

Watch Coach Gregory's full post game presser in the media player below

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