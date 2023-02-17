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Florida four-star 2024 ATH Terek McCant covers top 10 schools

Florida four star 2024 ATH Terek McCant drops his top 10 schools
Florida four star 2024 ATH Terek McCant drops his top 10 schools (Ryan Wright)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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