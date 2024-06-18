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Edge rusher Evan Ward commits to USF following OV to Tampa
Kelly Quinlan
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BullsInsider
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McIntosh (Ga.) outside linebacker/edge
Evan Ward made the trip down from Atlanta for his South Florida official visit and the talented defender was more than pleased with his experience with the Bulls staff. He committed on Tuesday night to the Bulls.
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