PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-01-03 11:31:27 -0600') }}
football
Edit
Bulls land transfer QB Archie
Kelly Quinlan
•
BullsInsider
Publisher
South Florida coach
Alex Golesh kicked off 2023 with a transfer quarterback commitment from freshman Bryce Archie. Archie played in one game during his first season at Coastal Carolina after signing with the Chanticleers last year.
Archie played against James Madison this season in his lone action and he will have four seasons of eligibility remaining when he arrives in Tampa.
As a recruit, Archie was a top 30 quarterback in the 2022 class and a top 75 player in the state of Georgia. He joins a rebuilding and young quarterback room with Bryum Brown, Katravis Marsh, Gunnar Smith, and Jordan Smith around senior Gerry Bohanon.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OZXcgYmVnaW5uaW5ncyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL2dvYnVsbHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNnb2J1bGxzPC9hPiDwn6Sf8J+PvSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VTRkZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBVU0ZGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Db2FjaEdvbGVzaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hH
b2xlc2g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9xbFBpeGJLVHZtIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vcWxQaXhiS1R2bTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCcnlj
ZSBBcmNoaWUgKEBhcmNoaWVfYnJ5Y2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vYXJjaGllX2JyeWNlL3N0YXR1cy8xNjEwMzIzNDYwNDMyOTk0
MzA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMywgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Certain data provided by STATS, LLC
© 2023 Yahoo. All rights reserved.