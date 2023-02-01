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Bulls edge out Pac-12 schools for WR JeyQuan Smith

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida coaches spent a lot of time in an unusual area recruiting east of Los Angeles and their work has paid off as the Bulls added JeyQuan Smith from Cajon HS in San Bernadino on National Signing Day.

Smith is the fifth receiver addition for Alex Golesh and his staff in their first partial recruiting class at USF. Smith picked the Bulls over two other finalists, Utah and Washington.

Smith posing with Golesh and receivers coach Matthew Middleton during his OV two weeks ago
Smith posing with Golesh and receivers coach Matthew Middleton during his OV two weeks ago
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