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WATCH: South Florida AHC/Run Game Coordinator Matt Merritt presser

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida associate head coach/run game coordinator Matt Merritt talks about the progress of the Bulls running backs in practice, being part of a staff in year one of a program rebuild, what attracted him to the USF job, the challenge of rotating tailbacks during a game with the tempo the Bulls want play and more.

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