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WATCH: Everything Daniel Da Prato said on Tuesday of UCF game week

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Nov. 22, 2022)South Florida Bulls interim head coach Daniel Da Prato met with the media Tuesday to provide injury updates and to discuss Saturday night’s opponent – the UCF Knights.

You may watch and listen to everything Da Prato said in the media player below.

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