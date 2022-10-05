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WATCH: Brian Gregory preseason press conference

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida head coach Brian Gregory met the media Wednesday at the Muma Practice Facility.

Gregory talked about the process his team made during the summer, having so many returning players, playing with more pace, Russel Tchewa, freshman Ryan Conwell and more.

You may watch Gregory's media availability in the media player below.

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