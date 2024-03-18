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VIDEO: CAAR talks about the NIT and facing UCF

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida first-year men's basketball coach Amir Abdur-Rahim spoke to the media on Monday ahead of the Bulls revival of the War on I-4 with UCF tomorrow night.

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