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football
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USF WR Yusuf Terry won't enter the portal
Kelly Quinlan
•
BullsInsider
Publisher
South Florida receiver
Yusuf Terry will in fact be staying around Tampa for another season. The former Baylor and USF wideout announced his decision to stick around under new head coach Alex Golesh and a revamped Bulls offense on his social media on Wednesday afternoon.
Starting this season, Terry moved up in the rotation after being the third outside receiver the previous season for USF.
Terry will have two additional years of eligibility remaining.
Terry hauls in a pass against at Louisville (Jamie Rhodes/USAToday)
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