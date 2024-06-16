PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
USF lands safety Jeremiah Jones after OV and offer
Kelly Quinlan
•
BullsInsider
Publisher
Sumner (Fla.) safety Jeremiah Jones took an official visit to South Florida without an offer in hand. That is an unusual move, but it paid off as Alex Golesh offered him on the visit and he left campus as a commitment for the Bulls 2025 class.
Stay tuned to Bulls Insider for more on Jones' commitment to USF.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JJiMzOTtNIEhPTUUgJmFtcDsgMTAwJSBDT01NSVRURUQgISEhIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3VtbmVyRkJIQz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3VtbmVyRkJIQzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9LZWVfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBDb2FjaF9LZWVfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NvYWNoR29sZXNoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEdvbGVz
aDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VU0ZGb290YmFs
bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVVNGRm9vdGJhbGw8L2E+ICA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSmFtZXNSb3dlP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEphbWVzUm93ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdW1uZXJIU0Zvb3RiYWw/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFN1bW5lckhTRm9vdGJhbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QcmVwUmVkem9uZUZMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBQcmVwUmVkem9uZUZMPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2xhcnJ5Ymx1c3RlaW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QGxhcnJ5Ymx1c3RlaW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hHcmVlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hHcmVl
cjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2huR2FyY2lh
X0pyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2huR2FyY2lhX0pyPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dlb3JnZXNlbHZpZT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ2Vvcmdlc2VsdmllPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vTE5LYU16YTN1aSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0xOS2FN
emEzdWk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmVyZW1pYWggKEo1KSBqb25lcyAoQEpl
cmVtaWFoam81KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0plcmVt
aWFoam81L3N0YXR1cy8xODAyMzcxMjEwMzg4NDE0NzkyP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VzZi5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvdXNmLWxhbmRzLXNhZmV0eS1qZXJlbWlhaC1qb25lcy1hZnRlci1vdi1h
bmQtb2ZmZXIiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6
ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDog
JypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9j
dW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQu
Z2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0g
dHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9m
IGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAg
IHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwog
ICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7
Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3Ni
LnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1o
dHRwcyUzQSUyRiUyRnVzZi5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRnVzZi1sYW5k
cy1zYWZldHktamVyZW1pYWgtam9uZXMtYWZ0ZXItb3YtYW5kLW9mZmVyJmM1
PTIwMjI3MzMxNjMmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2Ny
aXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK