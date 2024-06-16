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USF lands safety Jeremiah Jones after OV and offer

Kelly Quinlan • BullsInsider
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Sumner (Fla.) safety Jeremiah Jones took an official visit to South Florida without an offer in hand. That is an unusual move, but it paid off as Alex Golesh offered him on the visit and he left campus as a commitment for the Bulls 2025 class.

Stay tuned to Bulls Insider for more on Jones' commitment to USF.

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