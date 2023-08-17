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USF DB TJ Robinson medically retires

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida junior defensive back TJ Robinson announced his medical retirement on his social media account on Thursday. Robinson played in nine games last season and started the first four games of the 2022 season at safety. He started six games in 2021 at cornerback and played a career-high 528 defensive snaps that season.

Robinson started his career at Rutgers before transferring to USF prior to the 2020 season.

TJ Robinson nearly intercepts a pass against BYU in 2021
TJ Robinson nearly intercepts a pass against BYU in 2021 (Jeffrey Swinger/USAToday)
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