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USF adds another TE in the rebuild of that room with Gerard Edimo

Kelly Quinlan • BullsInsider
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It was a wild final few weeks of recruiting for Stony Point (Tx) tight end Gerard Edimo with several schools coming in late including USF. Ultimately a weekend trip to Tampa led to a late-night commitment from Edimo following his official visit.

Edimo will trade in the Austin area for the Bay area.

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