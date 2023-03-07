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{{ timeAgo('2023-03-07 14:52:39 -0600') }} football Edit

South Florida OL Donovan Jennings & DL Rashad Cheney press conferences

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida offensive lineman Donovan Jennings and defensive lineman Rashad Cheney met the the media Tuesday to talk spring practice, recovering from a season ending injury and more.


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