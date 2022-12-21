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NSD Live: USF's Alex Golesh

David Berry and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Clint Cosgrove is joined by South Florida head coach Alex Golesh to break down the Bulls' 2023 recruiting class.

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