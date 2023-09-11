News More News
ago football Edit

No. 10 Alabama head coach Nick Saban talks South Florida game

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

No. 10 Alabama head coach Nick Saban met with the media Monday to talk about Saturday’s game at South Florida, how he thinks his team will respond to the loss to No. 4 Texas, Alabama’s pass protection, offensive identity in its last game, its pass rush, scheduling two-for-one games and more.

Watch Saban’s full press conference in the media player below.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}