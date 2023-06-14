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Mohamed Keita's South Florida visit is over; what's next?

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

Former St. John’s center Mohamed Keita’s visit to South Florida has ended. BullsInsider.com spoke with him while he waited to board his flight. He talked about a timetable for a decision, a pre-existing relationship with a member of the USF coaching staff and more.

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South Florida, USF, Bulls
Nov 7, 2022; Queens, New York; St. John's Red Storm center Mohamed Keita (34) goes past Merrimack Warriors forward Jordan Minor (22) for a dunk in the second half at Carnesecca Arena. (Wendell Cruz-USA TODAY Sports)
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