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{{ timeAgo('2023-03-10 18:30:57 -0600') }} football Edit

Golesh lands his first OL for 2024 in Morman

Kelly Quinlan • BullsInsider
Publisher

South Florida added to a strong early class for 2024 with the commitment of in-state offensive lineman Teriyan Morman from Vanguard HS on Friday afternoon. Morman is the first offensive line commit for the 2024 class for the Bulls.

Stay tuned to Bulls Insider for more on this developing story.

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