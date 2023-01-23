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{{ timeAgo('2023-01-23 13:11:10 -0600') }} football Edit

Golesh adds a Bay Area '24 RB with the commitment of Jacquez Gibson

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida football held the first big Junior Day event for the 2024 class over the weekend and Alex Golesh and his staff added a local running back to the fold with the commitment of Jacquez Gibson from Hillsborough HS.

Gibson racked up 1,300+ yards of offense and 13 touchdowns this past season as a junior.

Stay tuned to Bulls Insider for more on this developing story.

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