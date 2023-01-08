News More News
{{ timeAgo('2023-01-08 10:02:49 -0600') }} basketball Edit

Game Chat: South Florida vs. Wichita State

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Jan. 8, 2023)South Florida completes a two-game homestand against Wichita State in an American Athletic Conference game today at 1 p.m. at the Yuengling Center.

The Bulls (7-8, 0-2 AAC) is coming off a 68-64 loss to Temple on Wednesday. The Bulls have won seven of their last ten games and are averaging 74.6 points per game during that stretch.

The Shockers (7-8, 0-3 AAC) fell to Cincinnati 70-61 on Thursday.

Read our What To Watch For game preview here.

To join our premium discussion with other Bulls fans click HERE.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}