News More News
{{ timeAgo('2022-10-01 12:25:00 -0500') }} football Edit

GAME CHAT: South Florida vs. ECU

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida opens the program’s 10th conference season in The American in a relocated game in Boca Raton against East Carolina (2-2; 0-1 American).

USF (1-3; 0-0 American) looks to snap a three-game losing skid in AAC openers that dates to a Sept. 22, 2018 victory over the Pirates (20-13) in Raymond James Stadium.

The Bulls lead the series, 9-3, but has lost the last two meetings against ECU.

To join the conversation with other Bulls fans click HERE.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}