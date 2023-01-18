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Game Chat: South Florida vs. Cincinnati

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Jan. 18, 2023) -- South Florida aims for a momentum building victory when it faces Cincinnati tonight in an American Athletic Conference game at the Yuengling Center. The game may be viewed on ESPN+.

The Bulls (8-10; 1-4 AAC) posted an 81-70 win over East Carolina on Sunday to get their first conference win of the season.

Cincinnati (13-6, 4-2 AAC) is looking for its third straight road victory after a win at SMU on Saturday.

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