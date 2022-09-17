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GAME CHAT: South Florida at Florida

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida (1-1, 0-0 AAC) aims for its first-ever win over Florida and its first win over a ranked team since 2016 (Navy) when it takes on the No. 18 Gators tonight at Ben Hill Griffin Stadium on Steve Spurrier-Florida Field at 7:30. (SECN)

The Bulls are 0-2 all-time against Florida

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Behind Enemy Lines: South Florida returns to Gainesville

South Florida at Florida preview, prediction

Coordinators' Update: Bob Shoop & Travis Trickett preview Florida

WATCH: Everything Jeff Scott said on Tuesday of Florida game week

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