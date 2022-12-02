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From The Locker Room: South Florida 79 Charleston Southern 59

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Dec. 2, 2022) -- South Florida head coach Brian Gregory, Russel Tchewa and Tyler Harris met with the media following the Bulls 79-59 drubbing of Charleston Southern Friday night in front of 2,292 at Yuengling Center.

You may watch Gregory's and his player's full press conferences in the media players below.

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