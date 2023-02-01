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From The Locker Room: South Florida 71 ECU 63

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Feb. 1, 2023) -- South Florida head coach Brian Gregory and players Tyler Harris and Jamir Chaplin met with the media following the Bulls (10-13; 3-7 AAC) 71-63 victory over ECU Wednesday night at Yuengling Center.

Watch the full pressers in the media players below.

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