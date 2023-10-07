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From the locker room: South Florida 35 UAB 56

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida head coach Alex Golesh and select players met with the media following the Bulls loss to UAB at Protective Stadium in Birmingham, AL.

Watch the press conference in the media player below.(skip to the 25:32 mark)

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