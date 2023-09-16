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From the locker room: South Florida 3 No. 10 Alabama 17

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Sept. 16, 2023) -- South Florida head coach Alex Golesh and select players met with the media following the Bulls 17-3 loss to No. 10 Alabama at Raymond James Stadium.

Watch the post game press conference in the media player below. (skip ahead to 9:21)

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