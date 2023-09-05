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Everything Alex Golesh said on Tuesday of FAMU game week

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Sep. 5, 2023) – Tuesday morning South Florida head coach Alex Golesh met with the media Tuesday to discuss Saturday night’s opponent, Florida A&M, bouncing back from the loss to Western Kentucky, provide injury updates and more.

Watch and listen to everything Golesh said in the video below.

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