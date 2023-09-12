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Everything Alex Golesh said on Tuesday of Alabama game week

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Sep. 12, 2023) – Tuesday morning South Florida head coach Alex Golesh met with the media Tuesday to discuss Saturday’s opponent, No. 10 Alabama provide injury updates and more.

Watch and listen to everything Golesh said on our premium message board "The Bullpen," by clicking HERE.

Sep 12, 2023; Tampa, Florida; South Florida Bulls head coach Alex Golesh listens to a question during his weekly press conference.
Sep 12, 2023; Tampa, Florida; South Florida Bulls head coach Alex Golesh listens to a question during his weekly press conference.
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