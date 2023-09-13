News More News
ago football Edit

Coordinators' Update: Todd Orlando & Joel Gordon preview Alabama

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Sept. 13, 2023)South Florida Coordinators Todd Orlando (Defense) and Joel Gordon (Offense) met with the media via Zoom Wednesday and previewed the Bulls Saturday opponent, Alabama.

Game time is slated for 3:30 p.m. at Raymond James Stadium on ABC.

You may watch Coach Orlando and Coach Gordon in the media player below.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}