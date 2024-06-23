South Florida jumped into the mix for St. Johns College High linebacker DeAngelo Bowden with an offer in late May after the spring evaluation period. A weekend visit to Tampa sealed the deal for the Bulls as they added a commitment from Bowden who projects as a middle linebacker in the Bulls' defense of the future.
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