Advertisement
News More News
ago football Edit

Bulls land MLB DeAngelo Bowden from the DC area after his OV

Kelly Quinlan • BullsInsider
Publisher

South Florida jumped into the mix for St. Johns College High linebacker DeAngelo Bowden with an offer in late May after the spring evaluation period. A weekend visit to Tampa sealed the deal for the Bulls as they added a commitment from Bowden who projects as a middle linebacker in the Bulls' defense of the future.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement