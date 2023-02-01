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Bulls flip Cairo receiver Tyree Kelly from Coastal

Kelly Quinlan • BullsInsider
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Alex Golesh and his staff were busy leading up to National Signing Day trying to put together a hybrid class after taking over the USF program in December. On Wednesday they flipped Cairo (Ga.) wide receiver Tyree Kelly earning his signature on National Signing Day 2.0.

As a senior Kelly racked up 34 catches for 624 yards and nine touchdowns for the Syrupmakers. He also had a pair of interceptions on the defensive side of the ball.

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