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Bulls bolster OL with FIU transfer Lyndell Hudson

Kelly Quinlan • BullsInsider
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Coming off an official visit weekend with the South Florida coaching staff, FIU transfer Lyndell Hudson II committed to the Bulls.

Hudson was one of the few effective offensive tackles in the portal currently and he should be able to compete right away for one of the starting tackle spots for USF after playing nearly 1,600 career snaps at FIU including seven starts last year at right tackle and one at left tackle.

Hudson playing right tackle for the Panthers
Hudson playing right tackle for the Panthers (FIU Athletics)

Hudson has one year of eligibility remaining and he posted an impressive 60.8 PFF grade last year including a 67.8 pass blocking grade. He also fills a major hole as the Bulls need help on the offensive line after losing multiple veteran starters to graduation without a ton of experience or depth left by former head coach Jeff Scott.

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