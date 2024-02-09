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Bulls add talented DB Camren Campbell to 2024 class

Kelly Quinlan • BullsInsider
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Tampa Bay Tech safety Camren Campbell reopened his recruitment after Michigan State coach Mel Tucker was fired midseason and the talented defender found a new home this past weekend at USF. Following his official visit down the road to the Bulls over the weekend, Campbell has committed to USF on the second signing day.

Campbell will help bolster an overhauled Bulls defense for 2024 that includes some of the top defensive high school talent in Florida.

Campbell during his OV to USF
Campbell during his OV to USF (Camren Campbell)
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