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Bulls add four-star LB Hamilton to 2024 class

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida added some star power to the 2024 class on Saturday with the commitment of Fort Walton Beach (Fla.) four-star linebacker Zavier Hamilton.

Hamilton visited USF on Friday and after spending time with Alex Golesh and his staff he decided to jump in on the Bulls program.

Hamilton during his Friday visit to Tampa
Hamilton during his Friday visit to Tampa (Zavier Hamilton)

Hamilton picked the Bulls after they jumped into his top group of schools following his visit.

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